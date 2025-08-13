AfroBasket : Les Lions Indomptables rugissent, la Tunisie tombe de son trône

CamerounOnline.ORG | LUANDA (Angola) – Dix ans d’invincibilité balayés en quarante minutes. Mercredi soir, le Cameroun a frappé un grand coup en surclassant la Tunisie, championne en titre, sur le score de 86-65 lors du groupe B de l’AfroBasket au Pavilhão Multiusos de Luanda.

Dès l’entame, les Lions Indomptables ont affiché une intensité redoutable. Williams Narace, impérial, a mené la charge avec 20 points, soutenu par Jeremiah Hills (14 points) et le jeune pivot Yves Missi (12 points). Fabian Ateba a également contribué à creuser l’écart.





La Tunisie, portée par Jawhar Jawadi (16 points), Mohamed Ochi (12) et Omar Abada (11), a tenté de résister, mais n’a jamais réussi à briser l’élan camerounais.

Pour leur dixième duel dans l’histoire de l’AfroBasket, les deux formations ont offert un premier quart-temps haletant, avant que le Cameroun n’impose son rythme et n’éteigne les espoirs tunisiens. Une victoire qui envoie un signal fort à toute la compétition : les Lions Indomptables sont là pour chasser les grands.