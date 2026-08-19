Carlos Baleba se rapproche de Manchester United

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CAMEROUNONLINE.ORG | Manchester United semble tout proche de boucler l’arrivée de Carlos Baleba, le milieu de terrain camerounais de Brighton. Selon Sky News / Sky Sports, les deux clubs sont proches d’un accord complet pour le transfert du joueur de 22 ans.

Le montant de l’opération devrait dépasser les 60 millions de livres sterling, même si les derniers détails concernant le prix final et la structure du paiement restent à régler. Manchester United aurait déjà préparé un contrat de cinq ans pour l’international camerounais.

Baleba se préparerait désormais à se rendre à Manchester, où une visite médicale pourrait rapidement être programmée une fois l’accord définitivement conclu. Le milieu de terrain récupère actuellement d’une blessure aux ligaments de la cheville contractée pendant la présaison, mais son absence ne devrait pas être particulièrement longue.

Arrivé à Brighton en provenance de Lille en 2023, Baleba s’est progressivement imposé en Premier League. Manchester United suit son évolution depuis plusieurs mois et avait déjà étudié la possibilité de le recruter lors du mercato de janvier.

Si le transfert est finalisé, le Camerounais pourrait ainsi franchir une nouvelle étape importante dans sa jeune carrière et renforcer considérablement l’entrejeu des Red Devils.