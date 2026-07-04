La communauté camerounaise au Canada en deuil après la noyade du petit Nathanael Selambi (7 ans) lors de la Fête du Canada

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CamerounOnline.ORG | C’était censé être une journée de joie, de partage et de retrouvailles. Chaque année, le 1er juillet (jour de la Fête du Canada), de nombreux membres de la diaspora camerounaise de l’Ontario se rassemblent pour célébrer ensemble, échanger les nouvelles du pays et laisser les enfants s’amuser.

Malheureusement, le rassemblement de cette année à la zone de conservation de Binbrook, près de Hamilton en Ontario, a basculé dans le pire cauchemar qu’un parent puisse imaginer.

Les faits

Le mercredi après-midi, aux alentours de 15h, le petit Nathanael Selambi, âgé de seulement 7 ans, a échappé à la vigilance des siens.

Nathanael, décrit comme un enfant brillant et fasciné par l’eau, a été vu pour la dernière fois près des structures gonflables flottantes sur le lac. Il portait des lunettes de natation vertes et un débardeur à l’effigie de Thomas le petit train.

Dès que sa disparition a été signalée, un vent de panique a soufflé sur la plage. La communauté camerounaise présente sur les lieux s’est immédiatement mobilisée, faisant corps avec les secours dans une recherche désespérée et angoissante. En raison des eaux troubles du lac, les plongeurs de la police ont malheureusement fait face à une visibilité très difficile.

Les recherches se sont poursuivies jusqu’au lendemain. Pendant de longues heures d’angoisse, une grande partie de la communauté est restée sur place, unie dans la prière et le soutien à la famille éprouvée.

Le verdict est tombé le jeudi après-midi, vers 13h30 : l’équipe de plongeurs de la police régionale de Peel a repêché le corps sans vie du petit Nathanael dans le lac Niapenco. Les autorités ont confirmé qu’il s’agissait d’un tragique accident.

« Nos pensées et nos prières accompagnent la famille et la communauté camerounaise… Ils étaient venus en grand nombre. C’est évidemment une perte immense. » — Déclaration des services de secours sur place.

Un double drame

Pour rendre cette journée encore plus lourde, un violent orage soudain a éclaté pendant les opérations de recherche, obligeant les secours à interrompre brièvement leur travail. Durant cette même tempête, un kayakiste local de 61 ans a lui aussi perdu la vie après le chavirement de son embarcation dans un incident totalement distinct sur le même lac.

Le deuil d’une communauté unie

Chez nous, un enfant n’appartient pas seulement à ses parents : il est l’enfant de tout le village. Aujourd’hui, c’est toute la diaspora camerounaise du Canada, et le pays tout entier, qui ressentent cette profonde douleur. La mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, a exprimé son immense tristesse et a adressé ses condoléances à la famille Selambi, aux proches et aux camarades de classe de Nathanael.

En ces moments d’une infinie tristesse, la famille est entourée par les services d’aide aux victimes et par la chaleur de notre communauté.