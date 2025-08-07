La route GP Melen – Mvog-Betsi officiellement inaugurée à Yaoundé

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Le 7 août 2025, un événement marquant a eu lieu dans la ville de Yaoundé. La route GP Melen – Mvog-Betsi, entièrement réhabilitée, a été officiellement inaugurée par le Maire, Monsieur Luc Messi Atangana. Cette infrastructure, longtemps attendue par les habitants, promet de transformer la circulation dans ce secteur stratégique de la capitale.

Dès les premières heures suivant la mise en service, automobilistes, motocyclistes et piétons ont exprimé leur satisfaction face à la fluidité retrouvée du trafic et au confort de conduite nettement amélioré. Pour de nombreux riverains, cette route rénovée est bien plus qu’un simple axe de transport : elle symbolise un pas vers une ville plus moderne et mieux organisée.



Source: CRTV