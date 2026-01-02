Coup de Tonnerre à la CAN 2025 : Le Gabon Suspend son Équipe et Licencie Aubameyang

CamerounOnline.ORG | Le couperet est tombé. Au lendemain de l’élimination humiliante du Gabon dès la phase de poules de la CAN 2025 au Maroc, le gouvernement a décidé de ne pas attendre le retour des joueurs à Libreville pour sévir. La sanction est historique, brutale et sans appel.

Voici ce qu’il faut retenir de cette crise majeure qui redessine le paysage du football gabonais.

La “Prestation Déshonorante” Sanctionnée

Alors que les Panthères plient bagage après trois défaites en trois matchs (dont un dernier revers cruel 3-2 face à la Côte d’Ivoire), le Ministère des Sports a annoncé ce 1er janvier une série de mesures drastiques :

Dissolution immédiate du staff technique : L’équipe d’encadrement est remerciée sur le champ. Suspension de l’équipe nationale : La sélection est suspendue “jusqu’à nouvel ordre”. Concrètement, le Gabon n’a plus d’équipe nationale active à ce jour. Bannissement des cadres : Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga sont officiellement “mis à l’écart” et exclus de toute future sélection.

Pourquoi une telle violence institutionnelle ?

Le communiqué du ministre Simplice-Désiré Mamboula est cinglant. Il évoque un “manque de patriotisme” et une “prestation déshonorante” indigne des valeurs de la République.

Ce n’est pas un simple retrait sportif, mais une purge politique. En ciblant spécifiquement Aubameyang (qui était déjà rentré à Marseille pour soigner une blessure) et Ecuele Manga, le gouvernement veut faire un exemple : l’ère des “stars” intouchables est révolue. L’État reprend le contrôle total, quitte à sacrifier les prochaines échéances internationales.

Quelles Conséquences ?

Une Fédération sous tutelle ? La FEGAFOOT est appelée à “prendre ses responsabilités”, mais cette ingérence directe du politique pourrait attirer les foudres de la FIFA, qui interdit strictement l’interférence gouvernementale. Le Gabon risque une suspension internationale prolongée.

La fin d’une génération dorée mais maudite : Pour Aubameyang, meilleur buteur de l’histoire du pays, c’est une sortie par la très petite porte. L’histoire retiendra qu’il a été licencié par communiqué de presse.

L’Opinion des Supporters

Sur les réseaux sociaux, la tristesse le dispute à la colère. Si l’élimination avec 0 point est vécue comme une honte nationale, la dissolution de l’équipe divise.