Cameroun : les élections législatives et municipales fixées au 7 février 2027 après deux reports

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Après plusieurs mois d’incertitude, le Cameroun annonce une nouvelle date pour ses élections législatives et municipales, dans un contexte marqué par les tensions politiques, les restrictions visant l’opposition et les interrogations sur l’avenir institutionnel du pays.

10 novembre 2026 | CAMEROUNONLINE.ORG

Le Cameroun organisera ses élections législatives et municipales le 7 février 2027, conformément à un décret présidentiel signé le lundi 9 novembre par le président Paul Biya.

Cette annonce met fin à plusieurs mois d’incertitude concernant le calendrier électoral, après deux reports successifs ayant entraîné la prolongation des mandats des députés et des conseillers municipaux en fonction.

Les prochains scrutins se dérouleront dans un climat politique tendu, un peu plus d’un an après l’élection présidentielle contestée d’octobre 2025, qui a permis à Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, d’obtenir un nouveau mandat.

Des élections finalement programmées après plusieurs reports

Les élections législatives et municipales devaient initialement se tenir en 2025, à l’expiration des mandats de cinq ans des élus issus des scrutins de février 2020.

Cependant, les autorités ont procédé à deux reports successifs, prolongeant les mandats des représentants en exercice. Ces décisions ont soulevé des préoccupations concernant la régularité du processus électoral et le renouvellement démocratique des institutions.

Selon les dispositions adoptées, le mandat des députés a été prolongé jusqu’au 20 décembre 2026, tandis que celui des conseillers municipaux a été étendu jusqu’au 28 février 2027.

Le décret présidentiel convoque désormais officiellement le corps électoral pour le 7 février 2027, offrant aux formations politiques et aux candidats une échéance précise pour préparer leur participation.

Ces élections permettront de renouveler la composition de l’Assemblée nationale ainsi que celle des conseils municipaux, deux institutions jouant des rôles essentiels dans l’élaboration des lois et la gouvernance locale.

Un climat politique toujours marqué par les tensions

L’annonce intervient environ un an après l’élection présidentielle controversée d’octobre 2025.

Paul Biya, aujourd’hui âgé de 93 ans et considéré comme le chef d’État en exercice le plus âgé au monde, a été déclaré vainqueur de ce scrutin. Les résultats officiels ont toutefois été contestés par plusieurs figures de l’opposition, provoquant des manifestations et des affrontements avec les forces de sécurité.

Selon des informations rapportées par Human Rights Watch, des avocats estiment que jusqu’à 2 000 personnes auraient été arrêtées lors de la répression ayant suivi le scrutin présidentiel. Certaines seraient toujours détenues.

Le contexte politique demeure particulièrement difficile pour plusieurs formations de l’opposition.

En octobre 2026, les autorités ont suspendu le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), formation politique associée à l’opposant Issa Tchiroma Bakary.

À l’issue de la présidentielle de 2025, ce dernier avait rejeté les résultats officiels, revendiqué la victoire et appelé ses partisans à défendre ce qu’il considérait comme son succès électoral. Il s’est ensuite exilé en Gambie.

La suspension de son parti soulève de nouvelles interrogations sur les conditions dans lesquelles les différentes forces politiques pourront participer aux prochaines élections.

Succession présidentielle et remaniement gouvernemental : des incertitudes persistantes

Au-delà des élections, le Cameroun demeure confronté à d’importantes interrogations concernant la continuité du pouvoir et la stabilité de ses institutions.

À la tête de l’État depuis plus de quatre décennies, Paul Biya figure parmi les dirigeants ayant exercé le pouvoir le plus longtemps au monde.

Ses absences prolongées du territoire national ont régulièrement alimenté des interrogations sur son état de santé et sa capacité à assurer pleinement la conduite des affaires publiques.

En août 2026, le chef de l’État est rentré à Yaoundé après un séjour de plus de deux mois à Genève, en Suisse.

Depuis 2024, les autorités ont imposé des restrictions aux discussions médiatiques concernant la santé présidentielle, contribuant à entretenir les incertitudes sur cette question.

Parallèlement, le pays attend toujours un remaniement gouvernemental annoncé depuis près d’un an.

Une autre interrogation concerne la vice-présidence de la République.

En avril 2026, une réforme constitutionnelle a rétabli la fonction de vice-président, prévoyant notamment un mécanisme de succession en cas de décès du chef de l’État.

Cependant, au 10 novembre 2026, aucune nomination à ce poste n’a encore été annoncée.

Ces différents éléments renforcent les préoccupations relatives à la continuité institutionnelle dans un pays dont la présidence demeure occupée par le même dirigeant depuis 1982.

Pourquoi les élections du 7 février 2027 sont-elles importantes ?

Les prochaines élections législatives et municipales représentent une échéance politique majeure pour le Cameroun.

Si les élections présidentielles concentrent généralement l’essentiel de l’attention nationale et internationale, les scrutins législatifs et municipaux ont des conséquences directes sur la conduite des politiques publiques, l’administration territoriale et la gestion des services de proximité.

Les conseils municipaux jouent notamment un rôle important dans le développement local, l’identification des priorités communautaires et la représentation des populations à l’échelle des communes.

L’Assemblée nationale, quant à elle, participe à l’élaboration des lois et constitue un espace de représentation politique au niveau national.

Pour les partis d’opposition, ces élections pourraient offrir l’occasion de renforcer leur présence dans les institutions. Toutefois, leur capacité à participer pleinement dépendra des conditions politiques et électorales dans lesquelles se déroulera la campagne.

Pour le gouvernement, l’organisation effective des scrutins à la date annoncée pourrait contribuer à rétablir une certaine prévisibilité institutionnelle après les reports successifs.

Plusieurs questions avant le scrutin

À l’approche du 7 février, plusieurs aspects du processus électoral feront l’objet d’une attention particulière.

La possibilité pour les partis politiques de participer librement, la capacité des candidats à mener campagne sans intimidation et la transparence de l’organisation des scrutins seront déterminantes pour la confiance des électeurs.

Le traitement réservé aux personnes arrêtées dans le contexte des troubles postélectoraux, la participation effective des partis d’opposition et la crédibilité des opérations de vote et de dépouillement constitueront également des éléments importants.

Au-delà du jour du scrutin, il restera à déterminer si les nouvelles institutions seront en mesure de renforcer la responsabilité politique et d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations.

Un test important pour l’avenir politique du Cameroun

La fixation des élections législatives et municipales au 7 février 2027 constitue une évolution importante après deux reports successifs.

Cependant, l’annonce d’une date électorale ne représente que la première étape du processus.

La crédibilité des élections dépendra notamment de l’équité des conditions de compétition entre les formations politiques, de la transparence du vote et du dépouillement, ainsi que de la confiance des citoyens dans les résultats proclamés.

Alors que les divisions politiques issues de l’élection présidentielle de 2025 restent perceptibles, ces scrutins pourraient constituer un test significatif pour les institutions démocratiques camerounaises.

Pour des millions de Camerounais, la question essentielle ne sera donc pas seulement de savoir si les élections auront effectivement lieu, mais aussi si elles permettront une représentation politique véritable et un renforcement de la responsabilité des dirigeants devant les citoyens.