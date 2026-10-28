Le Cameroun prépare une émission obligataire colossale allant jusqu’à 2,5 milliards de dollars

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CAMEROONONLINE.ORG | Le Cameroun se prépare à solliciter massivement les marchés financiers mondiaux. Selon un haut responsable du ministère des Finances, la plus grande économie d’Afrique centrale envisage d’émettre jusqu’à 2,5 milliards de dollars d’obligations internationales l’année prochaine.

Une levée de fonds stratégique

Le montant ciblé, qui pourrait osciller entre 1,7 et 2,5 milliards de dollars, représente environ 4 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, actuellement évalué à 59 milliards de dollars. Ce grand producteur de pétrole, de gaz, de cacao et de bois devrait inscrire les détails précis de cette émission, y compris son calendrier, dans le cadre de la loi de finances 2027.

Un contexte politique sous surveillance

Pour réussir cette opération, le gouvernement devra rassurer des marchés de plus en plus prudents. Récemment, l’agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit du Cameroun à « B- ». L’agence a mis en avant les risques liés à l’incertitude entourant la succession présidentielle. En effet, à 93 ans, le président Paul Biya est le doyen mondial des chefs d’État en exercice, et ses récentes absences ont ravivé les inquiétudes concernant son état de santé.

Malgré ces défis, les ressources naturelles et le poids économique de la région pourraient bien permettre au Cameroun de séduire les investisseurs internationaux. Un dossier financier et géopolitique à suivre de très près dans les mois à venir.