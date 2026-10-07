Ajara Nchout Njoya (« AJ3 ») : Des ruelles de Foumban au sommet mondial, l’histoire d’une pionnière sans filtre

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« La finalité, c’est quoi ? On joue, on prend du plaisir, c’est bien. Mais après, ramener des trophées dans un coffre, ça ne donne pas à manger. Le choix de l’Arabie Saoudite était assumé. »

CAMEROUNONLINE.ORG | Dans le paysage du football féminin africain, rares sont les trajectoires aussi percutantes que celle d’Ajara Nchout Njoya, mondialement reconnue sous son dossard fétiche : AJ3. Avec plus de 80 sélections sous les couleurs des Lionnes Indomptables du Cameroun, deux Coupes du Monde disputées, un passage marquant par l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan et Al-Qadsiah, l’attaquante camerounaise se livre avec franchise sur son parcours, les réalités financières du sport de haut niveau et les batailles invisibles pour changer les mentalités.

1. De Foumban à l’Europe : Une ascension fulgurante

Rien ne prédestinait la petite fille de Foumban (Ouest-Cameroun) à une carrière internationale. Comme beaucoup d’enfants, elle commence à taper dans le ballon dans la cour familiale avec ses cousins et amis de quartier. Le déclic intervient lors de vacances à Douala chez sa grand-mère. Découverte par hasard sur un terrain, elle rejoint le club de Frank Rolly’s au Collège Saint-Michel, découvrant pour la première fois que le football féminin structuré existe.

Six mois plus tard, elle intègre l’équipe nationale U17, avant de faire le grand saut en équipe première. Repérée par le manager bulgare Anton Maximov — avec qui elle collabore depuis plus de 18 ans —, elle décroche son premier contrat pro en Russie (FC Energy Voronej) dès sa majorité :

« J’arrive, il fait un froid terrible. Mais je me disais : si on m’amène en Europe, je vais accomplir de grandes choses. »

Après des passages par les États-Unis (Western New York Flash) et la Suède, son statut de buteuse prolifique explose en Norvège avec Vålerenga, où elle réalise le doublé Coupe-Championnat et décroche le titre de meilleure buteuse.

2. 2019 : Le chef-d’œuvre de Montpellier et la frustration du Ballon d’Or

L’année 2019 marque le zénith émotionnel et technique de sa carrière. Lors du Mondial en France, face à la Nouvelle-Zélande, le Cameroun joue sa survie dans le temps additionnel (95e minute). Bien que diminuée par une entorse ligamentaire au genou contractée lors du premier match, Ajara force le destin auprès de son sélectionneur :

L’audace : « J’ai dit au coach : ‘Fais-moi confiance, je vais donner ma vie, même s’il faut casser le genou.’ »

Le geste d’anthologie : Double crochet ravageur qui met la défenseuse à terre, frappe enroulée imparable, victoire 2-1 et qualification historique en 8es de finale.

La reconnaissance mondiale : Le but fait le tour de la planète et termine nommé au prestigieux Prix Puskás de la FIFA aux côtés des plus grands noms du football mondial.

Pourtant, cette année d’exception laisse un goût amer : le Ballon d’Or africain 2019 lui échappe de manière contestée :

« En 2019, c’était ma meilleure saison. Sincèrement, j’étais sûre de gagner. Tout le monde me voyait gagnante. Il y a des choses qu’on ne dit pas devant les caméras, mais la mafia existe partout. C’était une grande déception, mais tu dois l’accepter et avancer. »

3. Le mythe du numéro 3 et la marque « AJ3 »

Pourquoi une attaquante de pointe porte-t-elle le numéro 3, traditionnellement réservé aux défenseurs latéraux ?

L’histoire remonte à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Fascinée par l’attaquant ghanéen Asamoah Gyan (« Baby Jet »), étincelant avec le dossard 3, Ajara décide de bousculer les codes :

À son arrivée chez les Lionnes, les numéros classiques étant déjà réservés par les cadres (les sœurs Ngono Mani, Aboudi Onguéné), elle réclame le 3.

Le numéro devient rapidement un porte-bonheur, jusqu’à ce qu’un vendeur de crampons condense son identité : AJ3 .

Aujourd’hui, AJ3 est une marque déposée, symbole de ses investissements personnels et de sa transformation en entrepreneure.

4. Trophées vs Sécurité financière : Le choix de l’Arabie Saoudite

Après avoir soulevé la Supercoupe d’Espagne dès son premier match avec l’Atlético de Madrid (doublé et passe décisive) et passé trois saisons prolifiques à l’Inter Milan (portant le 33), Ajara surprend en rejoignant la ligue saoudienne (Al-Qadsiah). Un choix qu’elle assume sans hypocrisie :

« J’ai reçu une offre d’Arabie Saoudite qui payait 4 à 5 fois ce que je touchais à l’Inter. Des offres pareilles ne passent pas deux fois. Ramener des coupes à la maison, les empiler dans un coffre, c’est beau pour les souvenirs, mais ça ne donne pas à manger à ta famille. »

Elle souligne la disparité salariale persistante dans le milieu : si les attaquantes de renommée peuvent négocier des contrats confortables et des partenariats de marques, la majorité des joueuses en Europe tourne autour de salaires modestes (1 500 à 2 000 €). Pour elle, sécuriser son après-carrière et réinvestir dans ses projets économiques relève du pragmatisme indispensable.

5. Briser les tabous et inspirer la prochaine génération

Au-delà des statistiques (80 sélections, plus de 20 buts internationaux), la fierté majeure d’Ajara Nchout réside dans l’impact socioculturel de la génération dorée des Lionnes Indomptables (2015-2019) :

Changer le regard des familles : « À l’époque, en Afrique, on disait que la femme était faite uniquement pour aller à l’école puis se marier. Aujourd’hui, des parents m’écrivent pour me dire qu’ils veulent inscrire leurs petites filles au football. »

L’importance des études : Elle insiste néanmoins auprès des jeunes : le football reste incertain, et concilier sport et cursus scolaire est le seul véritable garant de liberté.

Le respect de la joueuse africaine : Jouer à l’étranger impose une exigence double : « Quand tu es étrangère et africaine dans un vestiaire européen, tu dois être deux fois meilleure que la joueuse locale pour mériter ta place. »

En route vers l’après-carrière

Entrepreneure avertie, entourée de son manager historique et de ses proches, Ajara prépare activement sa reconversion dans les affaires tout en profitant des dernières années sur le terrain. Une leçon de résilience, d’ambition et d’émancipation pour toute la jeunesse sportive.