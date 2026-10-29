Les métaux lourds cachés dans le poulet et les œufs au Cameroun mettent-ils les enfants en danger ?

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CAMEROUNONLINE.ORG | La viande de poulet et les œufs sont des sources de protéines de haute qualité incontournables pour les familles du monde entier. Mais, une étude récente menée au Cameroun a mis en évidence un danger caché qui pourrait se dissimuler dans ces aliments de tous les jours : les métaux lourds.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Food Safety and Risk a évalué les risques pour la santé liés à la consommation de poulets et d’œufs provenant d’élevages avicoles des régions du Centre, du Littoral et de l’Ouest du Cameroun. Les résultats soulèvent des inquiétudes majeures en matière de sécurité alimentaire et de santé publique, en particulier pour les populations plus jeunes et plus vulnérables.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de muscles de poulet, de foies et d’œufs provenant d’exploitations locales, en les testant pour six métaux lourds : le plomb, le nickel, l’arsenic, le cadmium, le chrome et le mercure. Les résultats sont alarmants. Du cadmium et du chrome ont été trouvés dans les muscles de poulet, les concentrations de mercure dans les échantillons de foie ont atteint jusqu’à 845,5 µg/kg, et l’ensemble des six métaux lourds a été détecté dans les échantillons d’œufs.

Lorsque les chercheurs ont combiné ces niveaux de contamination avec les données d’une enquête alimentaire menée auprès de 900 ménages, ils ont découvert que l’apport quotidien estimé de ces métaux était plus élevé chez les enfants et les adolescents que chez les adultes. Dans certains groupes de consommateurs, les indices de risque dépassaient les seuils de sécurité, laissant présager de potentiels problèmes de santé à long terme.

Bien que le poulet et les œufs restent essentiels à une alimentation nutritive, cette étude souligne le besoin urgent de renforcer la surveillance et d’améliorer les stratégies de gestion des risques dans la production avicole. En s’attaquant à la façon dont les contaminants environnementaux pénètrent dans notre chaîne alimentaire, nous pouvons contribuer à préserver la santé publique et garantir que ces aliments de base soient sûrs pour la prochaine génération.

(Référence : Keutchatang, F. D. P. T., et al. (2026). “Assessment of the health risks associated with the consumption of chicken meat and eggs contaminated with heavy metals in some regions of Cameroon.” Food Safety and Risk, 13(1), Article 36.)

Pour en savoir plus sur la réaction du public face à ces découvertes, regardez ce reportage sur les métaux lourds dans le poulet camerounais. Cette vidéo aborde la controverse et l’inquiétude que l’étude a suscitées parmi les consommateurs et les autorités du pays.