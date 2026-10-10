CAN : la CAF envisage de revenir sur sa décision d’organiser la compétition tous les quatre ans

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Un changement de calendrier remis en question

CAMEROUNONLINE.ORG | La Confédération africaine de football (CAF) pourrait finalement maintenir la Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les deux ans, contrairement à sa décision annoncée en décembre 2025 de passer à une édition tous les quatre ans.

Selon BBC Sport, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a confirmé vendredi 9 octobre 2026, lors d’une conférence stratégique organisée au Cap-Vert, que cette réforme faisait actuellement l’objet d’un réexamen.

Une décision qui suscite des critiques

Depuis 1968, la CAN se déroule traditionnellement tous les deux ans, à l’exception d’un ajustement du calendrier entre 2012 et 2013.

En décembre 2025, la CAF avait annoncé son intention de modifier cette fréquence après les éditions de 2027, prévues en Afrique de l’Est, et de 2028.

Cette décision avait suscité de nombreuses critiques sur le continent. Plusieurs fédérations nationales craignent notamment une diminution de la visibilité de leurs sélections, des conséquences commerciales négatives et une perte de place de la CAN dans le calendrier international.

La CAF n’exclut plus un retour à l’ancien format

Face aux préoccupations exprimées, Patrice Motsepe a indiqué que toutes les options étaient désormais étudiées, y compris le maintien d’une CAN tous les deux ans.

Aucune décision définitive n’a cependant été annoncée.

L’avenir du calendrier de la plus prestigieuse compétition africaine de football reste donc incertain, alors que les discussions se poursuivent au sein de la CAF.