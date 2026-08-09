CAN Féminine 2026 : le Cameroun élimine le Nigeria en quarts de finale

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CAMEROUNONLINE.ORG | Le Cameroun a éliminé le Nigeria, tenant du titre, en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2026, décrochant ainsi son billet pour les demi-finales après une rencontre très disputée à Casablanca.

Les Lionnes Indomptables abordaient ce choc avec détermination face aux Super Falcons, l’une des grandes puissances historiques du football féminin africain.

Cette fois, le Cameroun a réussi à renverser la tendance.

Solides, disciplinées et courageuses, les Camerounaises ont résisté à la pression nigériane pour signer une victoire majeure et poursuivre leur parcours dans la compétition.

L’une des grandes héroïnes de la rencontre a été Michaely Bihina. La gardienne camerounaise s’est illustrée par plusieurs interventions décisives et a joué un rôle essentiel dans le succès des Lionnes Indomptables. Sa prestation remarquable lui a valu le titre de Femme du Match.

Cette qualification pour les demi-finales constitue également une étape importante pour le Cameroun, qui confirme ainsi son retour au premier plan du football féminin africain.

Pour le Nigeria, cette défaite marque la fin de l’aventure et de la défense de son titre continental.

Pour le Cameroun, en revanche, l’aventure continue. Portées notamment par une Michaela Bihina impériale dans les buts, les Lionnes Indomptables peuvent désormais rêver encore plus grand à la CAN Féminine 2026.