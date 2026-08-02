Le pénalty de Ngah Manga terrasse les Black Queens : Le Cameroun prend les commandes du groupe

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C’était une rencontre à haute tension sur la pelouse : les Lionnes Indomptables du Cameroun se sont imposées de haute lutte face aux Black Queens du Ghana lors d’un match palpitant de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF (CAN).

Un pénalty décisif et une décision arbitrale dramatique en fin de rencontre auront été les deux tournants d’un duel qui a tenu les supporters en haleine jusqu’au coup de sifflet final.

1. Le tournant du match : Manga ne flanche pas

Dans une rencontre très disputée où les occasions franches se sont faites rares, la délivrance est venue d’un coup de pied de réparation obtenu par le Cameroun.

En se présentant face au point de pénalty, Marie Ngah Manga a fait preuve d’un sang-froid exemplaire sous une pression immense, trompant la gardienne ghanéenne d’une frappe imparable. Cette exécution parfaite a permis aux Lionnes de prendre l’avantage et s’est avérée être le but de la victoire, propulsant le Cameroun tout près d’une qualification en quarts de finale.

“Dans les grands rendez-vous de la CAN Féminine, ce sont les détails qui font la différence — et le sang-froid de Marie Ngah Manga à 11 mètres a fait pencher la balance.”

2. Cruel pour le Ghana : L’égalisation refusée

Menées au score, les Black Queens ont refusé d’abdiquer. Poussant de toutes leurs forces dans les dernières minutes pour arracher l’égalisation, les Ghanéennes ont mis la défense camerounaise à rude épreuve.

Le point culminant de la réaction ghanéenne est survenu lorsque le ballon a fini au fond des filets camerounais, déclenchant des scènes de joie éphémères. Cependant, la célébration a été de courte durée :

La décision : L’arbitre a annulé le but en raison d’une faute préalable lors de la construction de l’action.

L’impact : Ce but refusé a d’un coup stoppé l’élan du Ghana, alors qu’il pensait avoir sauvé un point précieux.

Malgré une générosité immense et une grosse pression en fin de match, les Black Queens ont dû s’incliner face au chrono.

3. Les conséquences sur le classement du groupe

Ce résultat réorganise la course à la qualification dans le groupe :

Équipe Résultat du match Situation dans le groupe Cameroun Victoire 1 – 0 Consolide sa position en tête du groupe et se retrouve aux portes de la qualification pour la phase finale. Ghana Défaite 0 – 1 Se retrouve sous haute pression et devra impérativement l’emporter lors de la dernière journée pour espérer se qualifier.

Ce qu’il faut retenir