Michaely Bihina héroïque : le Cameroun élimine le Maroc et file en finale de la CAN féminine

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CAMEROUNONLINE.ORG | Les Lionnes Indomptables sont en finale de la CAN féminine — et une fois encore, la gardienne Michaely Bihina a joué un rôle central dans l’exploit camerounais.

Le Cameroun a signé une victoire mémorable face au Maroc, pays hôte, en demi-finale de la CAN féminine 2026, au terme d’un match extrêmement disputé conclu par une séance de tirs au but.

Après 120 minutes sans le moindre but, les Lionnes Indomptables ont mieux résisté à la pression et ont éliminé les Marocaines, mettant fin aux ambitions du pays organisateur de disputer une troisième finale consécutive.

Au cœur de cette qualification historique, un nom ressort particulièrement :

Michaely Bihina.

Bihina encore décisive

Pour les supporters camerounais qui avaient suivi le quart de finale contre le Nigeria, la prestation de Bihina face au Maroc avait quelque chose de familier.

Face aux Nigérianes, championnes en titre, la jeune gardienne de 22 ans avait déjà réalisé une performance exceptionnelle.

Elle avait effectué neuf arrêts pour permettre au Cameroun de conserver son avantage de 1-0 et d’éliminer les Super Falcons.

Cette victoire avait non seulement envoyé les Lionnes Indomptables en demi-finale, mais également assuré leur qualification pour la Coupe du monde féminine 2027.

Puis est venu le Maroc

Un défi complètement différent.

Cette fois, le Cameroun affrontait le pays hôte, à Rabat, devant un public largement acquis aux Lionnes de l’Atlas.

Mais là encore, Bihina n’a pas cédé.

Le Maroc n’a pas réussi à la battre pendant les 90 minutes du temps réglementaire.

Il n’y est pas davantage parvenu pendant les prolongations.

Après 120 minutes, le score était toujours de 0-0.

ESPN a comptabilisé trois arrêts de la gardienne camerounaise au cours de la rencontre, mais les statistiques ne racontent qu’une partie de l’histoire.

Chez une gardienne, il faut aussi regarder le placement, la lecture du jeu, les sorties aériennes, la communication avec la défense et surtout la capacité à rester calme dans les moments de très forte pression.

Sur tous ces aspects, Michaely Bihina a donné de la sérénité à toute l’équipe camerounaise.

Puis est venue la séance de tirs au but

Le contexte pouvait difficilement être plus impressionnant pour le Cameroun.

Le Maroc possédait jusque-là un excellent bilan dans les séances de tirs au but en CAN féminine.

Avant cette demi-finale, les Marocaines avaient notamment éliminé le Nigeria en 2022 et le Ghana en 2024 dans ce type d’exercice.

À l’inverse, l’histoire des Lionnes Indomptables dans les séances de tirs au but en CAN était beaucoup moins favorable.

Avant ce match, le Cameroun avait participé à trois séances de tirs au but dans la compétition.

Il les avait toutes perdues.

Tout semblait donc donner un avantage psychologique au Maroc.

Mais cette fois, l’histoire a changé.

Hanane Aït El Haj a transformé le premier tir marocain, mais la suite a été beaucoup plus difficile pour les Lionnes de l’Atlas.

Kenza Chapelle, Maryame Atiq et Sakina Ouzraoui Diki n’ont pas réussi à convertir leurs tentatives.

De leur côté, Marie Ngah et Bella Rose ont marqué pour le Cameroun, malgré l’échec de Grâce Davila Mendoua.

Et derrière cette pression constante se trouvait toujours Bihina.

Après avoir gardé ses cages inviolées pendant deux heures, sa simple présence dans le but camerounais pesait forcément sur les tireuses marocaines.

Pour une fois, ce sont les Lionnes Indomptables qui ont célébré une victoire dans une séance de tirs au but en CAN.

Et elles n’auraient pas pu choisir un meilleur moment pour briser cette série.

Nigeria puis Maroc : quelques jours exceptionnels

Ce qui rend la performance de Michaely Bihina encore plus remarquable, c’est qu’il ne s’agit pas d’un exploit isolé.

En quelques jours seulement, le Cameroun a affronté deux des plus grandes nations du football féminin africain.

D’abord le Nigeria, tenant du titre et référence historique de la compétition.

Bihina réalise neuf arrêts.

Le Cameroun gagne 1-0.

Ensuite le Maroc, pays organisateur et finaliste des éditions 2022 et 2024.

Bihina garde encore sa cage inviolée pendant 120 minutes.

Le Cameroun se qualifie aux tirs au but.

Ce genre d’enchaînement peut transformer une gardienne importante en véritable figure d’un tournoi.

Pour les Camerounais au pays comme dans la diaspora, Michaely Bihina est en train de devenir l’un des grands visages de cette aventure.

Une victoire qui dépasse le cadre d’un seul match

Cette qualification a également une grande importance pour le football féminin camerounais.

Le Cameroun disputera désormais sa quatrième finale de CAN féminine, après celles de 2004, 2014 et 2016.

Les Lionnes Indomptables restent parmi les nations historiques du football féminin africain, mais le titre continental leur échappe encore.

Cette génération aura désormais une nouvelle occasion de changer l’histoire.

En finale, le Cameroun affrontera le Malawi, révélation exceptionnelle de cette édition.

Pour leur toute première participation à la CAN féminine, les Malawites ont poursuivi leur parcours sensationnel en éliminant l’Algérie 3-1 en demi-finale, grâce notamment aux sœurs Tabitha et Temwa Chawinga.

L’affiche promet donc beaucoup.

Le Malawi rêve de couronner une première participation incroyable par un titre.

Le Cameroun, lui, rêve enfin de soulever un trophée qui lui a échappé à plusieurs reprises.

Et les Lionnes Indomptables savent désormais qu’elles possèdent une arme précieuse :

une gardienne capable de faire basculer les grands matchs.

Encore un match

Les grandes compétitions révèlent souvent des héros inattendus.

Parfois, c’est une attaquante qui marque le but décisif.

Parfois, c’est une milieu de terrain qui contrôle tout le jeu.

Et parfois, lorsque tout se joue sur quelques secondes, c’est la gardienne qui devient la dernière barrière.

Pour le Cameroun dans cette CAN féminine 2026, Michaely Bihina est devenue cette joueuse.

Face au Nigeria, elle a protégé un avantage fragile grâce à une succession d’arrêts.

Face au Maroc, elle a résisté pendant 120 minutes sans encaisser.

Puis, au moment où la pression était maximale, le Cameroun a enfin vaincu une histoire jusque-là défavorable dans les séances de tirs au but.

Les Lionnes Indomptables sont en finale.

Le rêve de devenir championnes d’Afrique est toujours vivant.

Et de Yaoundé à Douala, de Buea à Bamenda, de Garoua à Bertoua, ainsi que dans toute la diaspora camerounaise, un nom mérite aujourd’hui une attention particulière :

Michaely Bihina.

Encore un match.

Encore une performance.

Encore une occasion d’écrire l’histoire.

Allez les Lionnes. Tout le Cameroun est derrière vous.