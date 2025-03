Rigobert Song S’exprime sur sa Nomination Contestée en Centrafrique | +vidéo

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CameroonOnline.ORG | Dans une interview exclusive sur Talents d’Afrique (CANAL+ SPORT Afrique), Rigobert Song revient sur la polémique entourant sa nomination à la tête de l’équipe nationale de la République Centrafricaine. Engagé directement par le Ministère des Sports, sans validation de la fédération de football, son arrivée suscite tensions et menaces de recours auprès de la FIFA.

Song explique avoir accepté l’offre après une invitation directe du Président de la République, tout en reconnaissant que la fédération aurait dû être consultée en amont. Il met en lumière un problème récurrent en Afrique : l’ingérence des gouvernements dans le football.

Faute de résolution administrative, il ne pourra pas diriger les prochains matchs contre le Malawi et le Mali, mais restera en observation. Cette situation soulève des enjeux majeurs pour le football centrafricain et l’équilibre entre politique et sport sur le continent. Un dossier à suivre !