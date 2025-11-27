Cameroun : un déficit budgétaire en forte hausse en 2026, selon Reuters

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Le Cameroun s’attend à un important creusement de son déficit budgétaire en 2026, d’après un projet de loi de finances présenté au Parlement et rapporté par Reuters. Cette évolution est liée à une hausse notable des dépenses destinées à soutenir l’activité économique dans un contexte international toujours instable.

Le déficit global atteindrait 631 milliards de francs CFA, contre 309,9 milliards en 2025, portant les besoins de financement de l’État à 3 104,2 milliards de francs CFA en 2026, contre 2 326,5 milliards cette année. Cette situation met en lumière la vulnérabilité du pays face aux chocs extérieurs, en raison de sa dépendance aux importations de carburant, de blé et de véhicules.

Le gouvernement propose un budget de 8 816,4 milliards de francs CFA pour 2026, en hausse de 14 % par rapport à 2025, avec une augmentation des dépenses de personnel, de biens et services, de transferts et du service de la dette. Le texte devrait être adopté, le RDPC du président Paul Biya disposant d’une majorité parlementaire.

Selon les informations rapportées par Reuters, la croissance économique progresserait à 4,3 % en 2026, contre 3,9 % en 2025, principalement grâce au dynamisme du secteur non pétrolier. Le secteur pétrolier connaîtrait une légère contraction de 0,1 %, tandis que l’inflation devrait se modérer autour de 3 %.

Pour couvrir ses besoins, l’État compte mobiliser plusieurs leviers : 1 000 milliards de francs CFA d’emprunts extérieurs, 826,7 milliards de prêts projets, 589,7 milliards de financements bancaires, et 400 milliards issus de titres publics, en plus d’appuis budgétaires et de financements exceptionnels.

Première économie d’Afrique centrale, forte de secteurs stratégiques comme le pétrole et gaz, le cacao et le bois, le Cameroun a intensifié son recours à l’emprunt pour financer ses infrastructures et combler ses déficits. Des difficultés de trésorerie persistantes ont conduit le gouvernement à engager des réformes structurelles et à élargir l’assiette fiscale.