Grand ménage choc avant la CAN : Marc Brys limogé, Onana et Aboubakar écartés

Yaoundé — CamerounOnline.ORG | La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a annoncé le limogeage du sélectionneur Marc Brys à moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc. À l’issue d’une session du Comité d’Urgence tenue ce 1er décembre 2025, la fédération a également dévoilé une liste de joueurs marquée par l’absence notable de plusieurs cadres, dont le gardien André Onana et le capitaine Vincent Aboubakar.
Les motifs du licenciement La décision de mettre fin au contrat du technicien belge a été actée lors d’une séance présidée par Samuel Eto’o, Président de la FECAFOOT. Dans le communiqué final sanctionnant les travaux, l’instance faîtière a énuméré une série de griefs qualifiés de « manquements professionnels graves ».
Le document officiel liste plusieurs accusations portées contre l’entraîneur de 63 ans, notamment :
-
Le refus d’autorité : L’absence manifeste à certaines séances de travail convoquées par la FECAFOOT.
-
Violations procédurales : La publication de la liste des joueurs et l’organisation de conférences de presse sans autorisation préalable.
-
Opacité : Le refus de communiquer ses programmes d’entraînement et les rapports des rencontres internationales.
-
Atteinte aux intérêts commerciaux : Le non-respect de la charte marketing, mettant en péril les relations avec les sponsors de la Fédération.
La fédération reproche également à Marc Brys « l’utilisation de subterfuges » pour éviter ses obligations médiatiques et l’accuse d’avoir incité les joueurs à la défiance vis-à-vis de l’institution.
Un remaniement majeur de l’effectif Pour succéder au Belge, David Pagou, technicien camerounais expérimenté, a été nommé Entraîneur-Sélectionneur. Sa première liste de 28 joueurs pour la compétition continentale opère une rupture nette avec la précédente mandature.
Les absences sont retentissantes : André Onana, qui avait retrouvé sa place de titulaire sous Brys, est écarté, tout comme le capitaine emblématique Vincent Aboubakar. Le défenseur Michael Ngadeu ne figure pas non plus dans le groupe. Le milieu de terrain de Naples, André-Frank Zambo Anguissa, est également absent ; des rapports indiquent qu’il privilégie sa convalescence suite à une blessure aux ischio-jambiers.
La nouvelle équipe s’appuiera sur des talents évoluant en Europe, tels que Bryan Mbeumo (Brentford) et Carlos Baleba (Brighton), ainsi que sur d’autres éléments locaux et internationaux.
Le contexte de la crise Le départ de Marc Brys survient après une période de tensions persistantes entre la FECAFOOT et le Ministère des Sports, qui avait imposé le technicien belge en avril 2024. Son passage à la tête des Lions Indomptables s’achève sur un bilan mitigé, marqué par la non-qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 suite à une défaite face à la RDC.
Le Cameroun, logé dans le groupe F, affrontera la Côte d’Ivoire (tenante du titre), le Gabon et le Mozambique lors de la CAN qui débutera le 21 décembre au Maroc.
Liste officielle des convoqués : CAN Maroc 2025
Entraîneur-Sélectionneur : David Pagou
Gardiens de But
-
Dévis Epassy
-
Simon Omossola
-
Simon Ngapandouetnbu
-
Edouard Sombang
Défenseurs
-
Samuel Junior Kotto
-
Gerzino Nyamsi
-
Jean-Charles Castelletto
-
Nouhou Tolo
-
Flavien Enzo Boyomo
-
Nagida Mahamadou
-
Junior Tchamadeu
-
Christopher Wooh
-
Darlin Yongwa
Milieux de Terrain
-
Martin Atemengue Ndzie
-
Carlos Baleba
-
Arthur Avom
-
Eric Junior Dina Ebimbe
-
Fidele Brice Ambina
-
Danny Namaso
-
Christian Bassogog
-
Bryan Mbeumo
-
Georges-Kévin Nkoudou
-
Jean Junior Onana
-
Olivier Kemen
Attaquants
-
Christian Kofane
-
Frank Magri
-
Karl Etta Eyong
-
Patrick Soko