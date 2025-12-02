Grand ménage choc avant la CAN : Marc Brys limogé, Onana et Aboubakar écartés

Share Facebook

Yaoundé — CamerounOnline.ORG | La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a annoncé le limogeage du sélectionneur Marc Brys à moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc. À l’issue d’une session du Comité d’Urgence tenue ce 1er décembre 2025, la fédération a également dévoilé une liste de joueurs marquée par l’absence notable de plusieurs cadres, dont le gardien André Onana et le capitaine Vincent Aboubakar.

Les motifs du licenciement La décision de mettre fin au contrat du technicien belge a été actée lors d’une séance présidée par Samuel Eto’o, Président de la FECAFOOT. Dans le communiqué final sanctionnant les travaux, l’instance faîtière a énuméré une série de griefs qualifiés de « manquements professionnels graves ».

Le document officiel liste plusieurs accusations portées contre l’entraîneur de 63 ans, notamment :

Le refus d’autorité : L’absence manifeste à certaines séances de travail convoquées par la FECAFOOT.

Violations procédurales : La publication de la liste des joueurs et l’organisation de conférences de presse sans autorisation préalable.

Opacité : Le refus de communiquer ses programmes d’entraînement et les rapports des rencontres internationales.

Atteinte aux intérêts commerciaux : Le non-respect de la charte marketing, mettant en péril les relations avec les sponsors de la Fédération.

La fédération reproche également à Marc Brys « l’utilisation de subterfuges » pour éviter ses obligations médiatiques et l’accuse d’avoir incité les joueurs à la défiance vis-à-vis de l’institution.

Un remaniement majeur de l’effectif Pour succéder au Belge, David Pagou, technicien camerounais expérimenté, a été nommé Entraîneur-Sélectionneur. Sa première liste de 28 joueurs pour la compétition continentale opère une rupture nette avec la précédente mandature.

Les absences sont retentissantes : André Onana, qui avait retrouvé sa place de titulaire sous Brys, est écarté, tout comme le capitaine emblématique Vincent Aboubakar. Le défenseur Michael Ngadeu ne figure pas non plus dans le groupe. Le milieu de terrain de Naples, André-Frank Zambo Anguissa, est également absent ; des rapports indiquent qu’il privilégie sa convalescence suite à une blessure aux ischio-jambiers.

La nouvelle équipe s’appuiera sur des talents évoluant en Europe, tels que Bryan Mbeumo (Brentford) et Carlos Baleba (Brighton), ainsi que sur d’autres éléments locaux et internationaux.

Le contexte de la crise Le départ de Marc Brys survient après une période de tensions persistantes entre la FECAFOOT et le Ministère des Sports, qui avait imposé le technicien belge en avril 2024. Son passage à la tête des Lions Indomptables s’achève sur un bilan mitigé, marqué par la non-qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 suite à une défaite face à la RDC.

Le Cameroun, logé dans le groupe F, affrontera la Côte d’Ivoire (tenante du titre), le Gabon et le Mozambique lors de la CAN qui débutera le 21 décembre au Maroc.

Liste officielle des convoqués : CAN Maroc 2025

Entraîneur-Sélectionneur : David Pagou

Gardiens de But

Dévis Epassy

Simon Omossola

Simon Ngapandouetnbu

Edouard Sombang

Défenseurs

Samuel Junior Kotto

Gerzino Nyamsi

Jean-Charles Castelletto

Nouhou Tolo

Flavien Enzo Boyomo

Nagida Mahamadou

Junior Tchamadeu

Christopher Wooh

Darlin Yongwa

Milieux de Terrain

Martin Atemengue Ndzie

Carlos Baleba

Arthur Avom

Eric Junior Dina Ebimbe

Fidele Brice Ambina

Danny Namaso

Christian Bassogog

Bryan Mbeumo

Georges-Kévin Nkoudou

Jean Junior Onana

Olivier Kemen

Attaquants